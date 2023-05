Cronaca 297

Concluso il corso di addestramento professionale per i vigili del fuoco volontari: affiancheranno i colleghi di Niscemi

Il comandante provinciale, Salvatore Rizzo, ha fatto sì che il corso potesse conlcudersi prima dell'inizio della stagione estiva

Redazione

Si è concluso in data 16.05.2023, al Centro di Formazione dei Vigili del Fuoco di Catania, il 4° Corso di formazione ed addestramento professionale per il personale vigile volontario che presterà servizio presso il distaccamento volontari di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Al corso, della durata di sei settimane hanno partecipato 11 unità residenti nel comprensorio di Niscemi. Il corso di formazione ed addestramento, tenuto da funzionari tecnici ed istruttori professionali del Comando di Caltanissetta, si è svolto per la parte teorica nella sede del distaccamento di Niscemi, mentre quelle pratico-professionali nella sede del Centro di Formazione di Catania.

Le nuove unità formate andranno ad implementare il numero dei vigili volontari già in servizio al distaccamento di Niscemi che costituiscono un innegabile potenziale contributo offerto al dispositivo di soccorso tecnico urgente in provincia. Il Comandante Provinciale, Ing. Salvatore Rizzo si è adoperato quindi per effettuare e concludere il corso prima dell’inizio della stagione estiva al fine di aderire alle analoghe richieste del Sindaco di Niscemi ed in linea con la programmazione e pianificazione delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia per la prossima stagione estiva, volute dal Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia.



