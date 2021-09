Eventi 137

Concerto di beneficenza alle Mura Timoleontee di Gela: sul palco "I Magnifici Tre"

Appuntamento venerdì 17 settembre con tre grandi maestri: Francesco Buzzurro, Pietro Adragna e Nicola Giammarinaro

Redazione

11 Settembre 2021 23:19

Il Lions Club Gela Ambiente Territorio Cultura, presieduto da Emanuela D'Arma, chiude la propria stagione estiva con la musica organizzando un concerto alle Mura Timoleontee, venerdi 17 settembre h 21,15, con "I Magnifici Tre". Sul palco tre grandi maestri: Francesco Buzzurro (chitarra), Pietro Adragna (fisarmonica) e Nicola Giammarinaro (clarinetto).

L'intero ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto alla Fondazione Internazionale dei Lions Clubs (LCIF) per i suoi interventi umanitari. Prevendita presso Tabaccheria Pepi, via Palazzi n. 176 e Tabaccheria Barranco, via G.N. Bresmes n. 60.

Al botteghino il boglietto potrà essere acquistato la sera del concerto a partire dalle h 19,30.



