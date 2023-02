Attualita 422

Con un unico biglietto si potrà raggiungere Agrigento in treno e la Valle dei Templi in autobus

L’iniziativa di trasporto combinato intermodale sarà attiva dal 16 febbraio

Redazione

Arrivare in treno alla stazione centrale di Agrigento e da lì raggiungere in autobus direttamente la Valle dei Templi, tutto con unico biglietto integrato. Questo sarà possibile a partire dal 16 febbraio grazie all’accordo siglato tra TUA (Trasporti Urbani Agrigento) e Trenitalia. “Il biglietto intermodale combinato – spiega Samuela Scelfo, presidente di TUA - rappresenta una importante novità per il territorio. Il primo in Italia per innovazione tecnologica. L’integrazione del sistema di bigliettazione elettronica dell’azienda di trasporto agrigentina e Trenitalia consentirà il riconoscimento e la validazione dei titoli di viaggio mediante le moderne validatrici installate a bordo dei propri autobus. Un modo concreto per fare rete a beneficio di tutto il territorio agrigentino”.

«Una sinergia tra pubblico e privato che consentirà di migliorare i servizi a favore degli utenti, tra l’altro in una location che è tra le più ricercate dai turisti di tutto il mondo. Solo migliorando gli standard qualitativi possiamo favorire il raggiungimento dei nostri “gioielli” culturali che rappresentano un unicum nel panorama turistico. È questo l’obiettivo al quale il governo Schifani lavorerà nei prossimi cinque anni». Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, commentando l’avvio, da parte di Trenitalia e Tua (Trasporti urbani Agrigento), del servizio treno-bus per raggiungere la Valle dei Templi di Agrigento.

«Proprio in questi giorni, dalla Bit di Milano - aggiunge il presidente della Regione Renato Schifani - stiamo mandando a viaggiatori e operatori del settore turistico nazionale e internazionale il messaggio di una Sicilia che punta sulle proprie bellezze monumentali e naturali come un volano di sviluppo che coinvolga il territorio. Rendere le nostre mete più appetibili maggiormente fruibili, a partire dalla facilità nel raggiungerle, è un obiettivo strategico del mio governo, che sta puntando tantissimo sul miglioramento e sul potenziamento dei collegamenti nell'Isola. Per questo, saluto con favore un'iniziativa da replicare in altre parti del nostro territorio, ineguagliabilmente ricco di tesori culturali».



