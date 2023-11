Cronaca 422

Con lo scooter contro una macchina, così è morto il giovane Andrea

L'incidente stradale si è registrato a Sciacca, la conducente della macchina è stata accompagnata in ospedale

Redazione

Un giovane di 25 anni, Andrea Di Pisa, è morto ieri sera in un incidente stradale che che si è verificato a Sciacca, in via Rodolfo Morandi, in pieno centro abitato. Per cause tuttora in corso di accertamento, lo scooter guidato dalla vittima si è scontrato con un’auto. I soccorsi sono stati immediati. Le condizioni del venticinquenne sono apparse subito molto serie. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, praticandogli anche il massaggio cardiaco, ma non c’è stato niente da fare.

La conducente dell’auto è stata trasportata in ospedale. Non sarebbe in gravi condizioni. La via è stata chiusa al traffico. Sul posto polizia e carabinieri.



