Cronaca 352

Con l'auto nella stazione della metro B: la macchina resta incastrata sulle scale del sottopassaggio

L'incidente di questa mattina non è così insolito in zona Magliana a Roma

Redazione

15 Dicembre 2023 17:28 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/con-lauto-nella-stazione-della-metro-b-la-macchina-resta-incastrata-sulle-scale-del-sottopassaggio Copia Link Condividi Notizia

Una corsa contro il tempo per andare a lavoro o la mancanza di parcheggio nei dintorni? Non si conoscono ancora i motivi di quanto accaduto questa mattina, venerdì 15 dicembre, quando un conducente ha lasciato la propria macchina all'entrata della stazione metro B della Magliana.

La macchina, così come si vede nello scatto postato sul gruppo Facebook del Comitato dei pendolari - Il Trenino, è rimasta incastrata nelle scale del sottopassaggio che affaccia in piazzale di Val Fiorita. L'incidente di questa mattina non è così insolito in zona Magliana. Sembrerebbe, così come confermano alcuni cittadini del quartiere sotto il post, che non sia la prima volta che accade. Nel 2019, infatti, era successo a un cittadino olandese di 70 anni e nel 2016 a un uomo di 56 anni che aveva scambiato quella discesa per un parcheggio.

Sotto lo scatto, l'utente che l'ha pubblicato scrive: «Non posso non pubblicare… Sotto passo pedonale che porta al parcheggio esterno di Magliana». Diversi i commenti di altri utenti che hanno ironizzato sulla vicenda: «Trovare parcheggio a quella stazione, è spesso un impiccio» o «Dopo i parcheggi sulle strisce pedonali arrivano i parcheggi sulle scale».

Un altro utente, invece, sospetta di qualcuno in particolare: «L'ho vista in più di un'occasione quella macchina. Questa nuova modalità, però, mi è nuova! Forse appartiene a qualche anima che lavora per la "sicurezza" lì in stazione».



Una corsa contro il tempo per andare a lavoro o la mancanza di parcheggio nei dintorni? Non si conoscono ancora i motivi di quanto accaduto questa mattina, venerdì 15 dicembre, quando un conducente ha lasciato la propria macchina all'entrata della stazione metro B della Magliana. La macchina, così come si vede nello scatto postato sul gruppo Facebook del Comitato dei pendolari - Il Trenino, è rimasta incastrata nelle scale del sottopassaggio che affaccia in piazzale di Val Fiorita. L'incidente di questa mattina non è così insolito in zona Magliana. Sembrerebbe, così come confermano alcuni cittadini del quartiere sotto il post, che non sia la prima volta che accade. Nel 2019, infatti, era successo a un cittadino olandese di 70 anni e nel 2016 a un uomo di 56 anni che aveva scambiato quella discesa per un parcheggio. Sotto lo scatto, l'utente che l'ha pubblicato scrive: «Non posso non pubblicare? Sotto passo pedonale che porta al parcheggio esterno di Magliana». Diversi i commenti di altri utenti che hanno ironizzato sulla vicenda: «Trovare parcheggio a quella stazione, è spesso un impiccio» o «Dopo i parcheggi sulle strisce pedonali arrivano i parcheggi sulle scale». Un altro utente, invece, sospetta di qualcuno in particolare: «L'ho vista in più di un'occasione quella macchina. Questa nuova modalità, però, mi è nuova! Forse appartiene a qualche anima che lavora per la "sicurezza" lì in stazione».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare