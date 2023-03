Cronaca 2735

Con la moto finisce contro una macchina: ricoverato al Sant'Elia di Caltanissetta

L'incidente stradale si è registrato a Naro, in provincia di Agrigento. Il giovane non è in pericolo di vita

Redazione

Un giovane è rimasto gravemente ferito a Naro, in provincia di Agrigento. La sua moto si è scontrata contro un'auto. Nel tardo pomeriggio di ieri, il motociclista stava procedendo con la sua Husqvarna in direzione piazza Camillo Benso di Cavour quando, arrivato nei pressi di via Umberto I si è schiantato con una Bmw che procedeva in senso di marcia contrario. Il forte impatto ha scaraventato il centauro a terra. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che, vista la gravità delle condizioni del giovane, ha allertato l'elisoccorso. Il velivolo atterrato nei pressi del paese ha condotto il ferito presso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente dell'autovettura. Danneggiata anche una Fiat sedici parcheggiata nei pressi del sinistro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno adesso cercando di stabilire la dinamica dell'incidente.



