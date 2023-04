Attualita 184

Con intelligenza artificiale arriva anche la 'tata' per i cani

Il dispositivo costa 49 dollari al mese, già ci sono le prime prenotazioni in America

Redazione

Un nuovo dispositivo smart chiamato Companion sarà la nuova "tata tuttofare" per i cani. Come riferisce il sito Axios, può fare compagnia agli animali mentre i padroni sono al lavoro, oltre a stimolarli ed intrattenerli. Attraverso l'uso di sensori e telecamere, Companion insegna ai cani a sedersi, star fermi, avvicinarsi, può dare comandi con la voce del padrone e premiare con dei bocconcini l'animale che li esegue bene. Il nuovo dispositivo, che costa 49 dollari al mese, sarà disponibile entro un anno: l'azienda che lo produce inizia a prendere le prenotazioni e afferma che le spedizioni dovrebbero iniziare a maggio 2024.

Companion, come spiega Axios, utilizza "hardware di intelligenza artificiale e apprendimento automatico". John Honchariw, Ceo e fondatore dell'azienda, e' un ingegnere che ha lavorato anche da Google, e ha sviluppato il dispositivo per il suo cane Boomer, un mix tra un beagle e un bassotto. "Lo adora, è il suo compagno di giochi tutto il giorno - ha detto - Mi ha davvero aiutato perché so che si diverte e allo stesso tempo sta imparando tutti i comandi di base". (ANSA).



