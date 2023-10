Eventi 560

Con il dolce "Duci e spinusa" il pasticcere Davide Miracolini parterciperà al concorso "Tentazioni al ficodindia" a Roccapalumba

Le Mandorle e i Pistacchi della Contrada Turolifi. La ricotta di pecora, della Contrada San Martino e i fichi d'india delle colline ennesi

Redazione

Con il suo dolce "Duci e spinusa" fatto di materie prime del territorio nisseno il pasticcere Davide Miracolini parteciperà al concorso regionale "Tentazioni al ficodindia", nell'ambito del Ficus-Indica Fest di Roccapalumba che si terrà dal 13 al 15 ottobre. "Con materie prime che parlano e raccontano il territorio di Caltanissetta e dintorni - dice Davide Miracolini, della pasticceria Attilio Miracolini di Caltanissetta - mi appresto a realizzare questo dolce che avrò l'onore di presentare al concorso regionale "Tentazioni al ficodindia" domenica 15 ottobre a Roccapalumba, durante la 23° edizione del Ficus-Indica Fest. Le Mandorle e i Pistacchi della Contrada Turolifi. La ricotta di pecora, della Contrada San Martino e, per ultimi ma non per importanza, i protagonisti di questo "dolce", i piccoli ma dolcissimi “fichi d'india” biologici, delle colline ennesi. Sono questi i principali ingredienti che inserirò dentro un guscio di pura pasta di Mandorla,non mancheranno le note di miele della valle dell'Etna, sentori di Cannella e gli immancabili profumi degli agrumi di Sicilia. Duci e Spinusa. Si chiama così il mio Dolce che esalta " A pala di Ficudinnia" e i suoi coloratissimi frutti "Spinusi" che hanno conquistato e caratterizzato i paesaggi della nostra incantevole isola".



