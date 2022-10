Attualita 433

Comunità energetiche: primo passo fatto anche a San Cataldo

La mozione dei consiglieri del M5S passa con il voto unanime

Redazione

Approvata all'unanimità del consiglio comunale la mozione presentata a San Cataldo dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle sulle comunità energetiche. La mozione porta la firma dei consiglieri David Alù, Adriano Bella e Cinzia Naro, impegna l’Amministrazione comunale: ad attivarsi per facilitare la nascita delle Comunità Energetiche nella nostra città, promuovendo l’informazione e la messa in rete dei potenziali soggetti interessati, creando occasioni di confronto sul tema con le scuole, i soggetti imprenditoriali interessati, i quartieri cittadini; a promuovere un percorso specifico con l’Istituto Autonomo Case Popolari, rivolgendosi al patrimonio di edilizia popolare e ai cittadini che lo abitano come primi soggetti interessati dalla riduzione del costo dell’energia.

E non solo perché c'è come obiettivo anche quello di individuare aree marginali e coperture di edifici di proprietà comunale potenzialmente utili per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e a valutare ulteriori iniziative volte al diffondersi della produzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili nel territorio comunale. L'approvazione della mozione fa sorridere i pentastellati, in particolare David Alù: “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto. Con le Comunità energetiche volute fortemente dal Movimento 5 Stelle, oggi cittadini, attività commerciali, imprese ed enti pubblici e privati possono unirsi per produrre e condividere la propria energia elettrica da fonti pulite. Si tratta di una importantissima occasione per risparmiare sulle bollette e contribuire a una rivoluzione (energetica e ambientale) che può finalmente partire dal basso".





