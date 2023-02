Politica 237

Comuni siciliani: i deputati della Lega all'Ars sosterranno l'aumento delle indennità di carica per sindaci ed amministratori

I parlamentari regionali Marianna Caronia, Pippo Laccoto e Vincenzo Figuccia: "Occorre uno sforzo del Parlamento siciliano per allineare il trattamento economico di chi è in prima linea nei Comuni"

“Sosterremo in finanziaria la norma che aumenta l’indennità di carica di sindaci e amministratori comunali in Sicilia. Non è ammissibile una disparità di trattamento con i primi cittadini delle altre regioni. Occorre uno sforzo del Parlamento siciliano per allineare il trattamento economico di chi è in prima linea nei Comuni e svolge una funzione essenziale per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e per assicurare loro servizi fondamentali. Riteniamo che per dare una risposta immediata si possa destinare con un emendamento alla legge di stabilità la metà della somma necessaria direttamente dal bilancio regionale. In futuro è auspicabile che i fondi per le indennità di funzione siano a totale carico del Fondo regionale per le Autonomie locali”. Lo affermano i deputati regionali della Lega, Marianna Caronia, Pippo Laccoto e Vincenzo Figuccia, assieme agli assessori Luca Sammartino e Mimmo Turano.



