Politica 160

Comuni, Schifani: «Auguri di buon lavoro al neo presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta»

Il primo cittadino di Canicattini Bagni al vertice dell'Associazione dei sindaci siciliani

Redazione

«Auguri di buon lavoro a Paolo Amenta, eletto stamane alla guida di Anci Sicilia. A lui vanno le più sincere congratulazioni personali e dell'intero governo regionale». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo l'elezione del primo cittadino di Canicattini Bagni al vertice dell'Associazione dei sindaci siciliani.



«Gli auguriamo - ha aggiunto Schifani - di poter svolgere con serenità il delicato compito di rappresentare gli interessi dei Comuni, a cui la Costituzione assegna il ruolo di enti territoriali più vicini ai bisogni dei cittadini. In questa difficile fase della nostra autonomia diventa ancora più importante per i Comuni custodire e valorizzare il patrimonio di tradizioni, cultura e identità e allo stesso tempo lottare per lo sviluppo e la competitività dei territori. Voglio rassicurare il presidente Amenta che l'Anci troverà nella Regione un interlocutore sempre attento e sensibile alle esigenze dei Comuni».



