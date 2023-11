Attualita 213

Comune di Niscemi, proroga istanze ammissione a massa passiva per chi vanta diritto di credito

Riguardo a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2021

Redazione

14 Novembre 2023 09:27 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/comune-di-niscemi-proroga-istanze-ammissione-a-massa-passiva-per-chi-vanta-diritto-di-credito Copia Link Condividi Notizia

Proroga invito a presentare istanza di ammissione a massa passiva, a chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2021.

Comune di Niscemi

PROROGA AVVISO TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Nominata con D.P.R. in data 6 Settembre 2023 per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente, comunica l’avviso della procedura di rilevazione delle passività dell’Ente a tutto il 31/12/2021.

Invita, a tal fine, chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro il termine perentorio del 18 dicembre 2023, istanza in carta libera come da modulistica pubblicata sul sito del Comune di Niscemi (www.comune.niscemi.cl.it).

Niscemi 13/11/2023

La Commissione Straordinaria di Liquidazione



Proroga invito a presentare istanza di ammissione a massa passiva, a chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2021.

Comune di Niscemi

PROROGA AVVISO TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Nominata con D.P.R. in data 6 Settembre 2023 per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, comunica l'avviso della procedura di rilevazione delle passività dell'Ente a tutto il 31/12/2021.

Invita, a tal fine, chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro il termine perentorio del 18 dicembre 2023, istanza in carta libera come da modulistica pubblicata sul sito del Comune di Niscemi (www.comune.niscemi.cl.it).

Niscemi 13/11/2023

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare