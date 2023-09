Attualita 310

Comune di Niscemi, avviso della Commissione straordinaria di liquidazione: presentazione istanza aventi diritto

Invito a presentare istanza di ammissione a massa passiva, a chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2021

Redazione

La Commissione Straordinaria di Liquidazione Nominata con D.P.R. in data 6 Settembre 2023 per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente, comunica l’avviso della procedura di rilevazione delle passività dell’Ente a tutto il 31/12/2021. Invita, a tal fine, chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni entro il 17 novembre 2023 data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune (www.comune.niscemi.cl.it), istanza in carta libera come da modulistica ivi pubblicata.



