Attualita 92

Comune Caltanissetta, dal 20 dicembre partiranno accertamenti Imu, Tasi e solleciti Tari 2017

Un nuovo gestore delle procedure informatiche sta operando insieme agli uffici comunali per le opportune modifiche ai processi di elaborazione dei dati

Redazione

Dal 20 dicembre l'ufficio tributi farà partire il recapito di avvisi di accertamento IMU, TASI e anche solleciti TARI 2017 (questi fino al 2021, in alcuni casi). Da poche settimane un nuovo gestore delle procedure informatiche sta operando insieme agli uffici comunali per le opportune modifiche ai processi di elaborazione dei dati e di comunicazione all'utenza, questo ci porterà nel prossimo futuro a migliorare la qualità del servizio. Questa notizia positiva ne accompagna un'altra: avremo anche la possibilità di conoscere i dati di IMU e TARI su base localizzata.

Questo significa che il Comune potrà finalmente disporre di informazioni più puntuali su cui poter fondare le proprie scelte: per fare un esempio, l'eventuale scelta di utilizzare agevolazioni fiscali in aggiunta agli interventi destinati al rilancio di determinate zone (come il Centro storico) potrà essere effettuata a ragion veduta, misurandone con maggiore precisione eventuali costi e benefici. Anche la valutazione di un'eventuale esternalizzazione anche della gestione e/o della riscossione dei principali tributi, che da tanti anni è già utilizzata per la gestione di tributi minori, passerà dalla misurazione attenta di costi e benefici potenziali. Questo è certo. Come neo delegato del Sindaco, che ringrazio per la fiducia, mi sento di essere ottimista, il lavoro da fare non è poco, ma strumenti tecnici e motivazione non mancano. L'assessore Giuseppe La Mensa



