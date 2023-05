Attualita 237

Comunali di Caltanissetta, la Cisl Fp torna a sollecitare l'amministrazione sul nuovo contratto di lavoro

Chiesto un incontro perché il ritardo "mortifica e impedisce il diritto del sindacato di espletare le sue fonzioni"

Redazione

La segreteria provinciale della Cisl Fp Gianfranco Di Maria torna alla carica contro l'amministrazione comunale di Caltanissetta ed invia un'altra nota visto che quella inviata lo scorso mese non ha avuto alcun riscontro. Il sindacalista evidenzia che il nuovo contratto di lavoro 2019-2020 detta i tempi entro i quali i lavori della delegazione trattante devono avere luogo e devono concludersi. Un ritardo che "mortifica e finanche impedisce il diritto del sindacato di espletare le sue proprie funzioni in rappresentanza dei Lavoratori in generale e nello specifico in rappresentanza dei Lavoratori dell'Ente".

Con la missiva la Cisl Fp torna a chiedere un incontro per conoscere dall'amministrazione comunale le linee di indirizzo per l'applicazione del contratto nazionale del lavoro.



