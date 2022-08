Compleanno siciliano per Madonna: a Noto festa con i figli per la star internazionale

Il suo sbarco in Sicilia era stato preceduto il 14 agosto dall'arrivo del suo entourage composto da un centinaio di persone

La Sicilia è nel suo cuore. Così tanto che Madonna ha deciso di festeggiare oggi, 16 agosto, il suo 64esimo compleanno a Noto, mentre ieri ha brindato ai 22 anni compiuti dal figlio Rocco, con lei nell'Isola. Con la star ci sono anche le gemelline Estere e Stella. Madonna e i figli, sono atterrati ieri, 15 agosto, a Catania con un aereo privato. Successivamente un elicottero li ha trasportati su uno yacht da cui in tender ha raggiunto le coste netine. In auto hanno infine raggiunto la casa della stilista milanese Luisa Beccaria (che più volte ha vestito Madonna), dopo aver cenato a Marzamemi in piazza Regina Margherita e brindato ai 22 anni del figlio Rocco, compiuti l'11 agosto. La cantante ha pubblicato molte foto su Instagram con tanto di scritta "Mambo siciliana" e la bandiera tricolore.

Il suo sbarco in Sicilia era stato preceduto il 14 agosto dall'arrivo del suo entourage composto da un centinaio di persone. Per la grande festa che si terrà oggi, 16 agosto, sarebbe stato scelto Feudo Castelluccio, tra Noto, Frigintini di Modica e Palazzolo Acreide, di proprietà di Lucio Bonaccorsi e della stilista Luisa Beccaria, un luogo riservato che in passato ha già ospitato Mick Jagger.



