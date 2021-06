Cronaca 2846

Furto in una palestra di via Rochester, 53enne arrestato a Caltanissetta

I carabinieri della sezione radiomobile sono risaluti all'uomo tramite la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza

Redazione

25 Giugno 2021 09:45

A Caltanissetta i carabinieri della sezione Radiomobile sono intervenuti in via Rochester dove uno sconosciuto aveva perpetrato un furto all’interno di una palestra. Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza installate nell’esercizio erano chiaramente visibili i tratti somatici dell’autore che, poco dopo, veniva localizzato nei pressi della locale Stazione ferroviaria ed identificato in V.B., 53enne residente a Biancavilla (CT), trovato in possesso della refurtiva, consistente in effetti personali e 130 Euro in banconote di vario taglio, immediatamente restituita. Dagli accertamenti successivi emergeva che l’uomo era gravato da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Catania, poiché responsabile di evasione, essendo evaso dagli arresti domiciliari il 14 maggio scorso. Al termine delle formalità l’uomo veniva denunciato in stato di libertà per furto aggravato e contestualmente tradotto presso la locale casa circondariale, in esecuzione dell’ordinanza custodiale.



