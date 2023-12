Cronaca 220

Compensazioni alle marinerie di Gela, Licata e Porto Empedocle: le istanze fino al 24 dicembre

Grazie all'accordo sottoscritto l'11 dicembre scorso fra EniMed e la Regione Siciliana le aziende ittiche possono chiedere un contributo

Redazione

Le marinerie di Gela, Licata e Porto Empedocle avranno tempo fino al 24 dicembre per richiedere la compensazione per il settore della pesca prevista nell’ambito del progetto "Argo Cassiopea". Grazie all'accordo sottoscritto l'11 dicembre scorso fra EniMed e la Regione Siciliana, le aziende ittiche che ricadono nelle aree interessate dai lavori di estrazione di gas naturale del giacimento Argo Cassiopea, situato nel Canale di Sicilia, possono richiedere il contributo all'indirizzo pec del dipartimento: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it.

Allo scadere del nuovo termine non verranno prese in considerazione eventuali dichiarazioni successive, pena di esclusione del richiedente dall’elenco dei beneficiari.



