Comparato e Guttilla: "Abbiamo riconsegnato il plesso scolastico Lambruschini alla comunità di San Cataldo"

I lavori hanno interessato la copertura dello stabile, la pavimentazione, gli impianti, il rifacimento dell'intonaco delle pareti

Redazione

“La nostra Amministrazione è felice di aver riconsegnato alla città una ‘scuola storica’ del nostro territorio, che ha accolto generazioni e generazioni di giovanissimi sancataldesi. Già da lunedì scorso, il plesso scolastico Lambruschini ha riaperto le porte ai nostri bambini. I lavori di ristrutturazione, iniziati l'anno scorso a seguito della delibera della commissione straordinaria del 15 giugno 2020, che approvava il progetto di ristrutturazione, sono terminati nel mese di ottobre di quest'anno e adesso la scuola è pienamente operativa. I lavori hanno interessato la copertura dello stabile, la pavimentazione, gli impianti, il rifacimento dell'intonaco delle pareti, per consegnare una scuola sicura ed accogliente”. A darne notizia il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e l'Assessore alla Scuola Marianna Guttilla.

"A un anno dal nostro insediamento, dopo il plesso di corso Unità d'Italia, anche la Lambruschini torna ad essere un luogo confortevole e sicuro, questa è l'attenzione che vogliamo riservare ai nostri bambini. In questo senso, continua il nostro lavoro per migliorare la condizioni di tutte le scuole della nostra città” concludono Comparato e Guttilla.



