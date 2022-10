Attualita 124

Community Relations, al Luigi Sturzo di Gela volontari americani provenienti da Sigonella

Gli studenti sono stati coinvolti in attività sportive in palestra e in attività di conversazione in lingua inglese

Redazione

L’ I.I.S. “Luigi Sturzo” di Gela ha accolto dei volontari americani inviati dalla base Nato di Sigonella. Gli studenti sono stati coinvolti in attività sportive in palestra e in attività di conversazione in lingua inglese. L’evento ha permesso agli alunni di interagire in lingua straniera, partecipando ad attività motivanti, nell’ottica dell’educazione alla multiculturalità e dell’internazionalizzazione della cultura. Il progetto denominato Community Relations è curato dalle proff. Danila Mallia, Emanuela Trainito e Silvia Santamaria e si è realizzato grazie alla collaborazione dei proff. di Scienze Motorie Emanuela Catania e Miguel Donegani e della prof.ssa Lucrezia Santoro.

Tutta l'attività, svolta interamente in lingua inglese, si è rivelata per gli allievi una validissima opportunità per "mettere in campo" anche la loro competenza sul piano della microlingua di settore. A conclusione dei lavori, per tutti gli ospiti intervenuti presso lo Sturzo i ragazzi del settore enogastronomico e di sala e vendita hanno allestito un ricco e invitante banchetto con prodotti tipici del territorio. Preziosa, per la realizzazione di questo evento, la collaborazione dei docenti di scienze degli alimenti, di sala e vendita e di enogastronomia. Molto raffinato anche il servizio di accoglienza degli ospiti, curato dagli alunni del settore accoglienza turistica con le loro impeccabili uniformi e la professionalità che li contraddistingue, guidati sempre dai docenti di tale indirizzo.



