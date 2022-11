Politica 151

Commissioni all'Ars: l'on. Giuseppe Catania (FdI) vicepresidente alle Attività produttive

È stato designato anche quale componente della commissione Bilancio

Redazione

La vicepresidenza della commissione Attività produttive dell'Ars è stata assegnata al deputato di Mussomeli Giuseppe Catania - eletto in Fratelli d'Italia. Lo stesso deputato è anche componente della commissione Bilancio. La Commissione attività produttive ha competenza nelle seguenti materie: agricoltura, produzione agroalimentare, industria, commercio, cooperazione, pesca, acquacoltura, attività estrattive, artigianato, tutela dei consumatori ed utenti, energia. La Commissione bilancio, invece, ha competenze nelle seguenti materie: bilancio e programmazione, finanze, controllo della spesa regionale ed extraregionale, partecipazioni regionali, credito e risparmio.

"Una responsabilità - afferma il deputato - che porterò avanti con impegno, dedizione e responsabilità su due aree di intervento molto importanti per la nostra Sicilia ed i nostri territori. Ringrazio i vertici di Fratelli d’Italia per la fiducia e gli altri colleghi deputati che hanno voluto darmi il loro consenso".



