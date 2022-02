Politica 271

Commissione nazionale Antimafia a Caltanissetta, Miceli (Pd): "Distretto fondamentale nella lotta a Cosa Nostra, va tenuto aperto e potenziato"

A lanciare questo appello è il deputato siciliano del Pd e componente della Commissione parlamentare Antimafia Carmelo Miceli

Redazione

“Le audizioni che come Commissione Antimafia stiamo conducendo in queste ore confermano che quello di Caltanissetta è un distretto fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso. A nome del Partito Democratico, rivolgo un appello a tutte le forze politiche affinché vogliano riconoscere l’assoluta necessità di salvaguardare il Distretto nisseno, assumendo l’impegnò affinché sia dotato di tutte quelle risorse, umane e materiali, di cui ha bisogno per cancellare, una volta e per tutte, quel rischio 'chiusura' che aleggia sullo stesso da troppo tempo”. A lanciare questo appello è il deputato siciliano del Pd e componente della Commissione parlamentare Antimafia Carmelo Miceli, a margine delle audizioni che si sono tenute oggi durante la missione della Commissione a Caltanissetta.



