Commissione invalidi civili apre anche a Gela, Mancuso (Fi): "Auspico che lo stesso si faccia a Mussomeli"

Il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso, chiede che lo stesso servizio venga garantito ai comuni del Vallone

Redazione

“Da ieri la Commissione invalidi civili dell'INPS di Caltanissetta, con un progetto sperimentale ha finalmente aperto alla possibilità di riunirsi oltre che in città, anche a Gela, solo per i casi di neoplasie. In considerazione della specifica patologia, per evitare ai pazienti lunghi e stancanti spostamenti da Gela a Caltanissetta solo per le visite mediche, si è trovata una soluzione che condivido e apprezzo. Per tale motivo mi congratulo con il direttore generale dell’INPS provinciale di Caltanissetta”.

Lo afferma il vicecapogruppo di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso. “Talmente condivido l’iniziativa - conclude il Parlamentare – che auspico per tale categoria di invalidi, ahimè particolarmente grave, un’apertura anche nella città di Mussomeli. Ricordo infatti che i collegamenti tra questa e Caltanissetta sono purtroppo deficitari e comunque, Mussomeli dista dal capoluogo di provincia tanto quanto Gela”.



