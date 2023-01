Cronaca 381

Commissione Antimafia, "Il medico Attilio Manca fu ucciso dal clan Cosa Nostra"

Il cadavere del giovane professionista fu ritrovato nella sua abitazione viterbese nel 2004

Redazione

La Commissione Antimafia della precedente legislatura "ritiene che la morte di Attilio Manca sia imputabile ad un omicidio di mafia e che l'associazione mafiosa che ne ha preso parte (non è chiaro se nel ruolo di mandante o organizzatrice o esecutrice) sia da individuarsi in quella facente capo alla famiglia di Barcellona Pozzo di Gotto". E' quanto scrive la Commissione parlamentare Antimafia della precedente legislatura nella relazione finale circa "nuovi elementi emersi circa la morte del dottor Attilio Manca". Il documento è stato reso noto oggi. Il cadavere di Attilio Manca fu ritrovato nella sua abitazione viterbese nel 2004. Il caso fu inizialmente ritenuto un'overdose, poi archiviato come suicidio, ma i suoi genitori, attraverso i loro legali, sostengono la tesi secondo cui Manca sarebbe stato ucciso per coprire un intervento subito da Bernardo Provenzano a Marsiglia. (ANSA).



