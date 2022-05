Cronaca 308

Commissione antimafia a Trapani, Morra scopre massone che registra: seduta sospesa

Le audizioni sono state immediatamente sospese per poi riprendere dopo un'ora

Redazione

Singolare fuori programma nel corso della seconda giornata di audizioni della commissione parlamentare antimafia in missione nella provincia di Trapani. Nel corso dell'audizione di quattro esponenti della massoneria locale in Prefettura, il presidente Nicola Morra, uscendo dall'aula, ha scoperto che uno dei massoni fuori dalla porta stava registrando la seduta. Le audizioni sono state immediatamente sospese per poi riprendere dopo un'ora. (ANSA).



