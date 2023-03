Politica 344

Commissione speciale per lo Statuto dell'Ars: il deputato Nisseno Michele Mancuso (Fi) è il presidente

La commissione ha eletto i due vicepresidenti Giuseppe Lombardo (vicario) e Adriano Varrica ed il segretario Mario Giambona

Redazione

21 Marzo 2023 16:21 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/commissione- Copia Link Condividi Notizia

Si è insediata oggi la Commissione speciale per lo Statuto dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ha eletto il proprio Ufficio di Presidenza. Presidente è stato eletto il forzista Michele Mancuso che nel ringraziare "i colleghi per la fiducia" sottolinea "il delicato lavoro che aspetta la Commissione nel momento in cui ci si appresta a dare attuazione all'Autonomia differenziata. Un lavoro che intendo affrontare in sintonia con quanto già fatto dal Presidente Schifani, ma dando spazio al dibattito e al confronto fra tutte le forze politiche che un argomento istituzionalmente così rilevante richiede".

Nella stessa seduta, la Commissione ha eletto i due vicepresidenti Giuseppe Lombardo (Vicario) e Adriano Varrica ed il segretario Mario Giambona. A Mancuso arrivano gli auguri di buon lavoro da parte del presidente dei deputati forzisti, Stefano Pellegrino, che sottolinea come si tratti di un incarico "affidato a persona di grande spessore che contribuirà sicuramente all'importante dibattito in atto, garantendo adeguata rappresentanza alle istanze siciliane e alle prerogative del nostro Statuto".



Si è insediata oggi la Commissione speciale per lo Statuto dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ha eletto il proprio Ufficio di Presidenza. Presidente è stato eletto il forzista Michele Mancuso che nel ringraziare "i colleghi per la fiducia" sottolinea "il delicato lavoro che aspetta la Commissione nel momento in cui ci si appresta a dare attuazione all'Autonomia differenziata. Un lavoro che intendo affrontare in sintonia con quanto già fatto dal Presidente Schifani, ma dando spazio al dibattito e al confronto fra tutte le forze politiche che un argomento istituzionalmente così rilevante richiede". Nella stessa seduta, la Commissione ha eletto i due vicepresidenti Giuseppe Lombardo (Vicario) e Adriano Varrica ed il segretario Mario Giambona. A Mancuso arrivano gli auguri di buon lavoro da parte del presidente dei deputati forzisti, Stefano Pellegrino, che sottolinea come si tratti di un incarico "affidato a persona di grande spessore che contribuirà sicuramente all'importante dibattito in atto, garantendo adeguata rappresentanza alle istanze siciliane e alle prerogative del nostro Statuto".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare