Commissariato di polizia di Niscemi: pubblicata in Gazzetta ufficiale l'assegnazione dei fondi per il nuovo stabile

"Quello pubblicato sabato scorso nella Gazzetta Ufficiale - scrive il segretario generale della Silp Cgil, Lino Mastrantonio - è un altro importante e determinante passaggio dell’iter istituzionale"

Redazione

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2022 è stata pubblicata finalmente la delibera del C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) con la quale vengono formalmente assegnate alla Regione Sicilia le risorse economiche destinate al finanziamento dei lavori di “adeguamento dell’attuale Ufficio Tecnico da adibire a Commissariato di P.S.” di Niscemi per un importo complessivo di 2.100.000,00 €.

A 32 anni dall’istituzione del Commissariato a Niscemi nella “provvisoria” sede di viale Mario Gori, dalla quale è sfrattato dal 2014, e dopo anni di denunce e richieste pubbliche del nostro sindacato, quello pubblicato sabato scorso nella Gazzetta Ufficiale è un altro importante e determinante passaggio dell’iter istituzionale, tecnico e burocratico, che fa ora finalmente intravedere la possibilità di una nuova sede e dunque l’occasione di dotare la Polizia di Stato di Niscemi di uno stabile dignitoso, adeguato e funzionale che possa, in prospettiva, ospitare una potenziata dotazione di personale e mezzi.

Esortiamo allora tutte le istituzioni interessate, dal Comune di Niscemi che ha messo a disposizione lo stabile, al Prefetto ed al Questore di Caltanissetta, che hanno svolto un’azione essenziale – e che ringraziamo insieme ai cittadini che ci hanno creduto e hanno sostenuto le nostre battaglie ad iniziare dall’instancabile prof. Giuseppe MAIDA - a procedere celermente con gli ulteriori indispensabili passaggi tecnico-burocratici per rendere quanto prima cantierabili i lavori necessari così da poter inaugurare la nuova sede entro il 2022 e ridare al più presto funzionalità a tutti gli uffici e settori del Commissariato di Polizia oggi ancora dimezzati per l’inagibilità del settore Polizia Amministrativa.

La Federazione SILP CGIL - UIL Polizia di Caltanissetta - che insieme alla primaria tutela dei diritti dei lavoratori della Polizia di Stato nella nostra provincia, persegue da sempre obiettivi di legalità, sicurezza e crescita civile dei nostri territori, liberi dalla criminalità e dalle mafie di ogni genere - rimane vigile sulla questione e interverrà ogni qualvolta sarà necessario sollecitare e velocizzare una prospettiva che non può e non deve essere persa di vista: il trasferimento quanto più celere degli uffici di Polizia nel nuovo Commissariato di PS.



