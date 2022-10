Commissari straordinari in Sicilia, dal 20 ottobre sarà possibile iscriversi nell'apposito elenco

Commissari straordinari in Sicilia, dal 20 ottobre sarà possibile iscriversi nell'apposito elenco

Sarà possibile presentare le domande da giovedì 20 ottobre fino a domenica 20 novembre

Redazione

10 Ottobre 2022

Al via le iscrizioni nell’elenco dei commissari straordinari degli Enti locali. Dalle ore 12 di giovedì 20 ottobre (fino a domenica 20 novembre) sarà possibile presentare le domande attraverso l’apposita piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione che ha pubblicato l’avviso. Le iscrizioni sono aperte ai dirigenti dell'amministrazione regionale o statale (con professionalità amministrative), ai segretari comunali e provinciali, con qualifica dirigenziale, e ai funzionari direttivi del dipartimento delle Autonomie locali con almeno cinque anni di anzianità (anche non continuativa) e che abbiano svolto attività ispettive, di vigilanza, di controllo amministrativo o contabile nei confronti degli enti locali. La piattaforma per le iscrizioni è raggiungibile al seguente link: https://commissarieell.regione.sicilia.it



