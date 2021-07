Attualita 104

Commercio e turismo, nasce AscomSicilia: il gelese Trainito eletto presidente

Si tratta di una nuova associazione che vede impegnati operatori economici ed imprenditori

Redazione

21 Luglio 2021 20:10

Il gelese Francesco Trainito, è stato eletto presidente di AscomSicilia, una nuova associazione appena costituita grazie all'iniziativa di alcuni operatori economici ed imprenditori, che hanno lanciato o raccolto l’invito di costituire per l'appunta una nuova associazione di liberi cittadini impegnati in attività economiche. L’associazione, è aperta ai cittadini impegnati in Sicilia in attività economiche ed opererà prioritariamente nei settori del commercio del turismo dei servizi ed in generale in tutti i settori economici a tutela e sostegno delle PMI, dei professionisti degli operatori economici (anche senza partita iva). Il modello organizzativo è strutturato sulle Municipalità con un direttivo regionale di indirizzo e un centro di servizi e di ascolto cui ci si potrà rivolgere per segnalare problemi (ascolto) o ricercare soluzioni sia per questioni territoriali che di filiera che aziendali ma anche personali (servizi) . I presupposti per i quali nasce ASCOMSICILIA sono quelli di garantire tutela e rappresentanza, offrire servizi e realizzare interventi e progetti che possano aiutare chi opera in Sicilia a rimanervi. Segretario Generale è stato eletto Totò Scalisi, operatore turistico sociale



Il gelese Francesco Trainito, è stato eletto presidente di AscomSicilia, una nuova associazione appena costituita grazie all'iniziativa di alcuni operatori economici ed imprenditori, che hanno lanciato o raccolto l'invito di costituire per l'appunta una nuova associazione di liberi cittadini impegnati in attività economiche. L'associazione, è aperta ai cittadini impegnati in Sicilia in attività economiche ed opererà prioritariamente nei settori del commercio del turismo dei servizi ed in generale in tutti i settori economici a tutela e sostegno delle PMI, dei professionisti degli operatori economici (anche senza partita iva). Il modello organizzativo è strutturato sulle Municipalità con un direttivo regionale di indirizzo e un centro di servizi e di ascolto cui ci si potrà rivolgere per segnalare problemi (ascolto) o ricercare soluzioni sia per questioni territoriali che di filiera che aziendali ma anche personali (servizi) . I presupposti per i quali nasce ASCOMSICILIA sono quelli di garantire tutela e rappresentanza, offrire servizi e realizzare interventi e progetti che possano aiutare chi opera in Sicilia a rimanervi. Segretario Generale è stato eletto Totò Scalisi, operatore turistico sociale

Ti potrebbero interessare