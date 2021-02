Attualita 320

Commerciante regala frutta e verdura invenduta ai bisognosi: "Un gesto affettuoso in questo periodo buio"

Paolo Fici, di Marsala, da qualche settimana con questo gesto di solidarietà vuole stare al fianco di chi ha particolarmente bisogno

09 Febbraio 2021 17:15

Un giovane produttore e venditore di frutta, verdure e ortaggi di Marsala, Paolo Fici, da qualche settimana, regala i prodotti invenduti, ma ancora commestibili, a chi non si può permettere di comprarli. Dalle 14 alle 16, fuori dal suo negozio di via Dante Alighieri, espone cassette piene di vari prodotti con un cartello su cui è scritto "gratis"."E' per chi ne ha bisogno - dice Fici - un piccolo gesto di solidarietà per chi non può permettersi neanche un po' di verdura in questo momento. Sono molte le persone in difficoltà per la crisi da Covid, abbiamo il dovere di aiutarli.

Un gesto affettuoso in questo periodo buio. C'è tanta gente (anche con bambini) che si vergogna a chiedere, ma è in grande difficoltà economica. Spero che anche altre attività facciano la stessa cosa". Il suo appello è rivolto a panifici e altre attività alimentari che a fine giornata hanno dei prodotti invenduti, ancora buoni, che andrebbero gettati al macero.

(ANSA).



(ANSA).



