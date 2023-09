Cronaca 771

Commerciante morto nell'incendio del suo negozio, carabinieri arrestano la "ladra piromane"

La donna, di origine bulgara, ha 35 anni. È sospettata di aver causato un analogo rogo

Redazione

Ha appiccato un incendio per distrarre il negoziante e rubare così l'incasso, causando un rogo che si è rapidamente propagato e ha provocato la morte del commerciante. A Monticello d'Alba (Cuneo) con quest'accusa i carabinieri di Canelli (Asti) hanno arrestato una donna, di origini bulgare, Stanka Batashka, 35 anni. È sospettata di avere causato un analogo incendio, in questo caso senza vittime né feriti, a Canelli, in un negozio di calzature. Il rogo del 19 settembre a Monticello d'Alba invece è stato devastante. all'Ipershop Express di casalinghi e abbigliamento di Jie Hu, 36 anni, cinese, e il negoziante è rimasto intrappolato tra le fiamme. Il corpo è stato ritrovato dai Vigili del fuoco intervenuti con numerose squadre da da Cuneo e da altri tre comuni della provincia, Bra, Dogliani e Racconigi.

Gli accertamenti dei vigili del fuoco hanno permesso di scoprire che l'incendio, inizialmente considerato una tragica fatalità, è stato in realtà di natura dolosa di natura dolosa; le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Canelli, supportati dai colleghi delle Compagnie di Bra e di Alba, hanno permesso di risalire alla responsabile, una donna sospettata di numerosi altri furti nel basso Piemonte e di una rapina in villa a Cossano Belbo (Cuneo) nella quale il proprietario è stato ferito. (ANSA).



