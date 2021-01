Cronaca 223

Commento non gradito su TikTok e volano colpi di mazza, calci e pugni: denunciate madre e tre figlie

Le quattro donne avrebbero aggredito una 39enne che vive a Catania. Dopo averle danneggiato l'auto a colpi i mazza da baseball, l'hanno fatta scendere per strada e l'hanno aggredita

Redazione

12 Gennaio 2021 19:23

Un commento non gradito ad una foto che avevano postato su TikTok ha acceso gli animi di una donna di 47 anni e delle sue tre figlie di 24, 26 e 28, che a Catania hanno organizzato una spedizione punitiva nei confronti di una donna di 39 anni abitante nel Villaggio Sant'Agata. Qui, dopo averle danneggiato l'auto a colpi i mazza da baseball, l'hanno fatta scendere per strada e l'hanno aggredita.Una telefonata al 112 ha fatto intervenire i carabinieri, che hanno denunciato madre e figlie per lesioni personali e danneggiamento in concorso ed hanno anche contestato loro la violazione delle norme emanate per il contenimento della diffusione del coronavirus. (ANSA).



Un commento non gradito ad una foto che avevano postato su TikTok ha acceso gli animi di una donna di 47 anni e delle sue tre figlie di 24, 26 e 28, che a Catania hanno organizzato una spedizione punitiva nei confronti di una donna di 39 anni abitante nel Villaggio Sant'Agata. Qui, dopo averle danneggiato l'auto a colpi i mazza da baseball, l'hanno fatta scendere per strada e l'hanno aggredita.Una telefonata al 112 ha fatto intervenire i carabinieri, che hanno denunciato madre e figlie per lesioni personali e danneggiamento in concorso ed hanno anche contestato loro la violazione delle norme emanate per il contenimento della diffusione del coronavirus. (ANSA).



News Successiva Coronavirus, sale il contagio in provincia di Caltanissetta: 116 positivi in più e 3 morti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare