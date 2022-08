Attualita 131

Come funziona il web hosting

Per scegliere il piano di hosting più adatto, è necessario innanzitutto distinguere tra i piani disponibili

Come funziona il web hosting

L'hosting web avviene quando i file che compongono un sito web vengono caricati da un computer locale su un server web. Le risorse del server (RAM, spazio sul disco rigido e larghezza di banda) vengono assegnate ai siti web che lo utilizzano.

La suddivisione delle risorse del server varia a seconda del tipo di piano di hosting scelto. Per scegliere il piano di hosting più adatto, è necessario innanzitutto distinguere tra i piani disponibili. Questo non deve essere complicato. Per i lettori non tecnici, usiamo una semplice analogia: La scelta dell'hosting web è simile alla ricerca di un ufficio:

L'hosting condiviso è simile all'affitto di una postazione di lavoro in un ufficio open space o in uno spazio di co-working affollato e rumoroso. Avete tutte le comodità moderne: una scrivania, la connessione a Internet e alcuni oggetti di cancelleria e condividete lo spazio con altri colleghi, compresa la cucina, la stampante e la toilette. Non è possibile apportare modifiche allo spazio, come l'installazione di lavagne, ecc. Questa è un'opzione popolare per il lancio di piccoli siti web e non è adatta a progetti commerciali su larga scala.

Un server privato virtuale (VPS) è un bel passo avanti rispetto all'hosting condiviso. Le aziende di medie dimensioni possono trarre vantaggio dall'affitto di un ufficio all'interno di un parco commerciale. Con un VPS, gli utenti sono isolati gli uni dagli altri. Avete dei vicini, ma siete meno dipendenti da loro e potete effettuare qualsiasi modifica (personalizzazione) a vostro piacimento e organizzare la vostra postazione di lavoro da soli.

Un intero edificio per uffici è paragonabile all'hosting su un server dedicato. È un'opzione più costosa e più adatta ai siti web che apprezzano l'affidabilità e le prestazioni elevate. Poiché si controlla l'intero spazio, si ha più voce in capitolo sulle configurazioni e molto spazio, ma non vale la pena investire se non si utilizza lo spazio incluso.

L'hosting web gratuito ha un costo

Larghezza di banda consentita

L'ampiezza di banda (a volte definita vagamente "traffico" o "trasferimento dati") è il numero di byte necessari per trasferire il vostro sito a tutti i visitatori quando navigano sui vostri contenuti. L'hosting offre spazio sufficiente per le vostre esigenze? Per darvi un'idea approssimativa dei requisiti di traffico tipici di un sito web, la maggior parte dei nuovi siti che non forniscono video o musica utilizza meno di 3 gigabyte di larghezza di banda al mese. Se prevedete una rapida espansione futura o se le vostre esigenze includono audio, video e così via, considerate lo spazio extra offerto da un provider di hosting a pagamento.

Se state pensando di optare per un host gratuito, pensate innanzitutto alle dimensioni del vostro sito e al numero di visitatori che vi aspettate su base giornaliera. Molti host gratuiti impongono limiti giornalieri o mensili alla quantità di traffico che il vostro sito può utilizzare. Se i vostri contenuti includono molte immagini o video che attirano più del numero "concordato" di visitatori (traffico) al giorno/settimana/mese, l'host ha il diritto di disabilitare il vostro sito per violazione del contratto o di inviarvi una fattura. È praticamente come avere a che fare con le casinò NetBet. Non sai mai quando vinci e quando perdi.

Un'altraconsiderazione da fare prima di utilizzare i provider di hosting gratuiti è che spesso impongono una dimensione massima ai file caricati. Se desiderate distribuire software o immagini ad alta risoluzione, un host a pagamento vi offre la possibilità di caricare file di dimensioni maggiori.

Pubblicità

Molti host gratuiti, ma non tutti, impongono la pubblicità sul vostro sito web per coprire i costi di fornitura dello spazio web gratuito. La maggior parte delle persone è scoraggiata dai banner commerciali e dai pop-up. I siti disseminati di pubblicità sono generalmente considerati di bassa qualità e perfino spammer, il che li scoraggia immediatamente. Per sicurezza, prima di iscrivervi, controllate se la pubblicità è prevista in cambio dell'hosting gratuito.

Opzioni di crescita

È bene verificare se un host offre al vostro sito la possibilità di crescere. La maggior parte dei nuovi siti inizia con un hosting condiviso, che al giornod'oggi è piuttosto potente. Tuttavia, se si prevede che un sito web cresca nel corso degli anni, potrebbe essere necessario prendere in considerazione un server più potente (privato virtuale o dedicato, ad esempio). Verificate che l'host abbia piani di upgrade adeguati e che il processo sia il più semplice possibile.



