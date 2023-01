Cronaca 2076

Colto da malore durante la partita di padel 42enne muore davanti al figlio

Probabilmente, un infarto lo ha tradito, l’uomo è spirato nonostante i tentativi dei medici di tenerlo aggrappato alla vita

Redazione

02 Gennaio 2023 17:41 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/colto-da-malore-durante-la-partita-di-padel-42enne-muore-davanti-al-figlio Copia Link Condividi Notizia

Si era recato in un campo di padel per giocare l’ultima partita del 2022 ma dopo pochi scambi è morto. La tragedia è avvenuta a Rosolini dove viveva Giuseppe Immermina, 42 anni, che si trovava negli impianti di via Sipione. Stando ad una prima ricostruzione, il 42enne era impegnato in una partita tra amici mentre il figlio stava assistendo al match, solo che, all’improvviso, sarebbe stato colto da malore. Probabilmente, un infarto lo ha tradito, l’uomo è spirato nonostante i tentativi dei medici di tenerlo aggrappato alla vita. Amici e parenti sotto shock per questa tragedia che ha reso drammatico la fine del 2022 e naturalmente l’inizio del nuovo anno. (blogsicilia.it)



Si era recato in un campo di padel per giocare l'ultima partita del 2022 ma dopo pochi scambi è morto. La tragedia è avvenuta a Rosolini dove viveva Giuseppe Immermina, 42 anni, che si trovava negli impianti di via Sipione. Stando ad una prima ricostruzione, il 42enne era impegnato in una partita tra amici mentre il figlio stava assistendo al match, solo che, all'improvviso, sarebbe stato colto da malore. Probabilmente, un infarto lo ha tradito, l'uomo è spirato nonostante i tentativi dei medici di tenerlo aggrappato alla vita. Amici e parenti sotto shock per questa tragedia che ha reso drammatico la fine del 2022 e naturalmente l'inizio del nuovo anno. (blogsicilia.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare