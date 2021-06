Cronaca 89

Coltivavano piante di marijuana in un terreno tra Licata e Butera, scattano tre arresti

I carabinieri hanno arrestato tre persone perchè sororese a coltivare droga in contrada Canticaglione

Redazione

02 Giugno 2021 08:04

Tre licatesi rispettivamente di 56 anni, di 53 anni e di 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri per coltivazione di sostanza stupefacente. Sono stati sorpresi mentre erano intenti ad occuparsi della coltivazione di sei serre, dove erano nascoste 1500 piante di marijuana di altezza compresa tra i 30 cm e i 170 cm. I militari stavano monitorando da qualche tempo i tre uomini di Licata e, dopo aver predisposto un servizio di pedinamento, li hanno raggiunti in un terreno che si trova in contrada Canticaglione, limite territorio col Comune di Butera.

All’interno di sei tunnel ben nascosti tra le altre coltivazioni, i militari hanno trovato la droga in corso di maturazione per poi essere smerciata sul mercato licatese. Due persone, padre e figlio, sono stati posti ai domiciliari mentre una terza, con precedenti specifici, è stata tradotta nel carcere di Sciacca su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



