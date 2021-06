Cronaca 2572

Coltivava marijuana all'interno della sua abitazione: giovane arrestato a Caltanissetta

Quando i carabinieri sono entrati nella sua abitazione, hanno rinvenuto piante di marijuana e un bilancino di precisione

Redazione

24 Giugno 2021 10:30

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale volti al contrasto della criminalità. In tale ambito nella mattinata del 21 giugno, in Caltanissetta, militari del Nucleo Investigativo traevano in arresto in flagranza del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente M.I., 31enne con precedenti di polizia. L’uomo, nel corso di perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione di residenza, veniva trovato in possesso di: 1 bilancino elettronico di precisione; 8 piante di marijuana con altezza che variava tra i 10 e gli 85 cm, poste all’interno di una serra artigianale ricavata sul balcone e dotata di impianto di illuminazione e irrigazione; 3 barattoli in vetro contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 43,50 grammi.

La sostanza e le piante sono state sottoposte a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità, veniva associato presso la casa circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ieri l’arresto è stato convalidato e per il nisseno è stata disposta la custodia cautelare in carcere.



