Coltivava 54 piante di marijuana dentro casa: 40enne di Agira arrestato dai carabinieri

In casa una serra realizzata artigianalmente con tanto di telone protettivo e faro termoriflettente

05 Gennaio 2021 14:18

I carabinieri della Stazione di Agira e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia” hanno tratto in arresto un quarantenne, originario di Agira e residente all’estero, con l’accusa di coltivazione e detenzione illecita di un’ingente quantità di sostanza stupefacente. Dopo aver avuto accesso ad un’abitazione di campagna nella disponibilità del soggetto, già posto sotto controllo da giorni a causa di elementi che facevano intuire che ci potesse essere qualcosa di sospetto, i militari hanno sottoposto a perquisizione tutta l’abitazione, rinvenendo in tre diverse stanze, oltre cinquanta piantine di marijuana coltivate in una serra realizzata artigianalmente con tanto di telone protettivo e faro termoriflettente, oltre a due sacchi contenenti un chilo e mezzo della stessa sostanza stupefacente, già essiccata. Inoltre, in altri ambienti della stessa abitazione, era presente un sacchetto con 700 gr. di semi di cannabis sativa ed altri piccoli residui di marijuana sparsi in altri vari nascondigli. Non potendo giustificare il possesso delle piante e di tutto lo stupefacente già pronto per essere venduto, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto dai carabinieri e successivamente posto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, ad Agira, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Enna. Lo stupefacente sequestrato sarà inviato al laboratorio per le analisi delle sostanze stupefacenti per accertarne il contenuto di principio attivo e, quindi, per stabilire il numero di dosi medie realizzabili con quel quantitativo di droga.

