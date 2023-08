Cronaca 417

Coltivano nel bosco 650 piante di marijuana, arrestati dai carabinieri

I reati contestati sono: produzione di sostanze stupefacenti, ricettazione e porto abusivo di armi

Redazione

Mentre stavano eseguendo un controllo nel bel mezzo di una zona di bosco, sabato pomeriggio, i carabinieri di Gambassi Terme, insieme ai colleghi di Certaldo e Empoli, si sono trovati di fronte a due vere e proprie piantagioni di marijuana: una da 350 piante, l’altra da 300 circa. Un accampamento serviva come base per sorvegliare il prezioso raccolto, che se immesso sul mercato avrebbe fruttato circa 350mila euro.

I militari hanno arrestato due persone, due albanesi di 46 e 29 anni, contestando la produzione di sostanze stupefacenti, la ricettazione e il porto abusivo di armi. Adesso si trovano in carcere a Sollicciano. Le due coltivazioni erano servite da un sistema di irrigazione che prendeva l’acqua da un vicino lago, collegato a un bivacco dove gli uomini dell’Arma hanno sorpreso i due, in possesso fra l’altro di due fucili da caccia, provento di un furto commesso a Montaione nel 2021.



