Sport 349

Colpo Nissa, preso l’esperto difensore Fragapane: ritorno in squadra dopo dieci anni

Il dt Emma piazza un altro importante tassello per rinforzare il reparto difensivo

Redazione

13 Dicembre 2022 16:56 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/colpo-nissa-preso-lesperto-difensore-fragapane-ritorno-in-squadra-dopo-dieci-anni Copia Link Condividi Notizia

Un nuovo importante tassello si aggiunge nello scacchiere a disposizione di mister Alessio Sferrazza! Il direttore tecnico biancoscudato Antonio Emma, in collaborazione, con il diggì Vincenzo Cancelleri hanno, infatti, perfezionato l’ingaggio dell’esperto difensore centrale 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗴𝗮𝗽𝗮𝗻𝗲, classe 1993, prelevato dalla Mazarese, squadra che milita come la Nissa, nel girone A, del campionato di Eccellenza. Il 29enne agrigentino Fragapane, già da giovane è stato un giocatore della Nissa F.C. nel 2012/13 e nel suo ricco curriculum vanta esperienze importanti con più di 100 presenze in quarta serie. Ha, infatti, militato nella Sancataldese e nel Marsala in serie D, mentre con i trapanesi del Dattilo, ha vinto il campionato di Eccellenza nel 2019-2020 conquistandosi sul campo la D. La scorsa stagione, invece, ha giocato in Eccellenza, nella Pro Favara.

Queste, le prime parole del neo arrivato: “Sono contento di tornare ad indossare la casacca biancoscudata - ha detto - il difensore subito dopo la firma. Sposo un progetto di una società prestigiosa che vuole crescere e regalare soddisfazioni ai propri tifosi”.



Un nuovo importante tassello si aggiunge nello scacchiere a disposizione di mister Alessio Sferrazza! Il direttore tecnico biancoscudato Antonio Emma, in collaborazione, con il diggì Vincenzo Cancelleri hanno, infatti, perfezionato l'ingaggio dell'esperto difensore centrale ??????? ?????????, classe 1993, prelevato dalla Mazarese, squadra che milita come la Nissa, nel girone A, del campionato di Eccellenza. Il 29enne agrigentino Fragapane, già da giovane è stato un giocatore della Nissa F.C. nel 2012/13 e nel suo ricco curriculum vanta esperienze importanti con più di 100 presenze in quarta serie. Ha, infatti, militato nella Sancataldese e nel Marsala in serie D, mentre con i trapanesi del Dattilo, ha vinto il campionato di Eccellenza nel 2019-2020 conquistandosi sul campo la D. La scorsa stagione, invece, ha giocato in Eccellenza, nella Pro Favara. Queste, le prime parole del neo arrivato: "Sono contento di tornare ad indossare la casacca biancoscudata - ha detto - il difensore subito dopo la firma. Sposo un progetto di una società prestigiosa che vuole crescere e regalare soddisfazioni ai propri tifosi".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare