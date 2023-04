Cronaca 402

Colpo grosso: furto da duecentomila euro nella villa della ricca russa

Portati via quadri rarissimi o pezzi unici di design: uno di questi vale ben 40 mila euro

Redazione

12 Aprile 2023 08:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/colpo-grosso-furto-da-duecentomila-euro-nella-villa-della-ricca-russa Copia Link Condividi Notizia

Un tesoro da oltre duecentomila euro. A tanto ammonta il bottino di un maxi furto avvenuto durante le vacanze pasquali in una bellissima villa nei pressi del piazzale Michelangiolo a Firenze. Evidentemente, chi è penetrato dentro la dimora da sogno, approfittando dell’assenza dei suoi proprietari, sapeva bene cosa ci avrebbe trovato. Tipo quadri rarissimi o pezzi unici di design. Basti pensare che soltanto uno di questi, da solo, vale la bellezza di 40mila euro. Tanta raffinatezza è da attribuirsi ai proprietari della casa di viale Michelangiolo. Lui, 43enne di origini francesi, è professore presso un’università per stranieri. La moglie, di origini russe, è ricchissima. Assieme, gestiscono un’associazione di volontariato per russi e ucraini travolti dal conflitto in corso (La Nazione).



Un tesoro da oltre duecentomila euro. A tanto ammonta il bottino di un maxi furto avvenuto durante le vacanze pasquali in una bellissima villa nei pressi del piazzale Michelangiolo a Firenze. Evidentemente, chi è penetrato dentro la dimora da sogno, approfittando dell'assenza dei suoi proprietari, sapeva bene cosa ci avrebbe trovato. Tipo quadri rarissimi o pezzi unici di design. Basti pensare che soltanto uno di questi, da solo, vale la bellezza di 40mila euro. Tanta raffinatezza è da attribuirsi ai proprietari della casa di viale Michelangiolo. Lui, 43enne di origini francesi, è professore presso un'università per stranieri. La moglie, di origini russe, è ricchissima. Assieme, gestiscono un'associazione di volontariato per russi e ucraini travolti dal conflitto in corso (La Nazione).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare