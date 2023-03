Cronaca 70

Cocaina nascosta nel pellame, maxi sequestro della polizia da 60 milioni di euro

Ventuno le misure cautelari emesse: gli indagati sono per la maggior parte italiani e dominicani

Redazione

Ben 760 kg di cocaina, nascosta in pellame importato, dal valore di 23 milioni di euro, per un giro di affari che ne avrebbe fruttati oltre 60. A tanto ammonta il valore del sequestro effettuato dalla polizia di Bologna che ha smantellato una rete internazionale di traffico di droga. Ventuno le misure cautelari emesse: gli indagati sono per la maggior parte italiani e dominicani. Le accuse sono, a vario titolo e per tutti, di sono di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione per quantità di droga e riciclaggio. Tra gli indiziati figura anche un albanese.

Secondo quanto ricostruito la droga arrivava dal sud America in Italia nascosta in container carichi di pellame bovino grezzo, materiale destinato ad una società creata ad hoc per il traffico delle sostanze. Oltre 700 chili di cocaina erano celati tra le pezze, confezionati in pani identici tra loro per aspetto, dimensioni e peso di 500 grammi circa l’uno. Nel giro di poco più di un anno, a partire dal febbraio 2022, la polizia ha effettuato numerose perquisizioni colpendo così il sodalizio criminale dominicano. Sequestrate, nel corso delle indagini, anche ingenti somme di denaro.

Le operazioni di perquisizione sono state fatte presso i luoghi di domicilio degli indagati e hanno portato anche alla confisca di cinque automobili e un motociclo.



