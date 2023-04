Attualita 651

Coadiutori diplomati, bando dell'Assemblea Regionale Siciliana: stipendio da 1.700 euro

Le domande di partecipazione possono essere presentate solo online, entro le ore 12:00 del 02 Maggio 2023

Redazione

L’Assemblea Regionale Siciliana ha indetto un nuovo concorso per assumere a tempo indeterminato 21 coadiutori parlamentari di prima fascia. Questa figura professionale è di grande importanza per la redazione di documenti, in quanto comprende stenografi e dattilografi. Per partecipare al concorso, è necessario possedere il diploma di scuola media superiore di secondo grado, con una votazione non inferiore a 48/60 o 80/100, ovvero un titolo di studio equivalente.

Le prove d’esame si terranno a Palermo e includeranno una prova tecnica di idoneità stenografica manuale, una prova tecnica di dattilografia, due prove scritte e prove orali e tecniche. Le domande di partecipazione possono essere presentate solo online, entro le ore 12:00 del 02 Maggio 2023, tramite il portale concorsi del sito ufficiale dell’ARS. Il salario offerto per questa posizione è molto attraente, con uno stipendio che può variare da 1.700 euro al mese per almeno 14 mensilità, ma con la possibilità di raggiungere oltre i 3.200 euro grazie agli scatti periodici. Per maggiori informazioni visita il sito web ufficiale.



