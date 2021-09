Cronaca 278

Clochard morta davanti una chiesa di Messina, si indaga per omicidio

La donna aveva sul corpo alcune ferite da taglio

Redazione

10 Settembre 2021 17:55

Una donna senza tetto, Concetta Gioè, di 68 anni, è stata trovata morta stamani davanti alla chiesa di Santa Caterina, in via Garibaldi a Messina. La donna, una clochard originaria di Palermo, aveva sul corpo delle ferite da taglio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri si tratterebbe di un omicidio. Si indaga sulle cause del ferimento che avrebbe procurato la morte della donna; al momento non si esclude alcuna pista. (ANSA).



