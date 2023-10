Cronaca 1058

Clochard centra il 4+1 al Superenalotto da 37mila euro (giocandone 1,50) ma per incassarli serve il codice fiscale che non ha

Parte il tam tam per aiutare l'uomo, la Caritas ha tutti i documenti per il codice fiscale

Redazione

26 Ottobre 2023 17:49 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/clochard-centra-il-41-al-superenalotto-da-37mila-euro-giocandone-150-ma-per-incassarli-serve-il-codice-fiscale-che-non-ha Copia Link Condividi Notizia

(di Sabrina Marinelli, Corriere Adriatico) Giocava gli stessi sette numeri al Superenalotto da tempo, con perseveranza, aspettando che la sua vita un po’ randagia potesse virare di colpo verso una condizione meno precaria. Martedì sera, è stato il suo turno fortunato: ha puntato 1,5 euro in una ricevitoria di Senigallia e ha azzeccato quattro numeri più il superstar. Risultato: una vincita da 37.045 euro, una delle otto di pari importo registrate in tutta Italia. Tolte le tasse, gli resterebbero circa 30mila euro, un bel gruzzolo. Ma Gianluigi - un senza fissa dimora di origini pugliese, che molti chiamano Cassano per l’accento barese che lo fa accostare all’ex calciatore della Nazionale - adesso teme la beffa più atroce, per incassare quella somma può rivelarsi un rebus di non facile soluzione.

«Per ritirarli serve la tessera sanitaria ma non ce l’ho – raccontava ieri rispondendo al cellulare – ho solo un vecchio codice fiscale che non va bene, serve quello che c’è nella tessera sanitaria». Una somma che forse non cambia la vita per sempre, ma che gli sarebbe di grande aiuto. «Non ho più bisogno di nessuno – aggiunge - questi soldi me li gestirò da solo. Voglio continuare a rimanere invisibile».

A portare fortuna, ancora una volta, la tabaccheria di Massimo Severi sotto i Portici Ercolani nel centro storico di Senigallia. «Sono contento siano andati a lui – commenta Severi – noi in centro lo chiamiamo Cassano e lui ci ride su. Ne ha bisogno perché ogni tanto dorme sulle panchine poi alla Caritas, si arrangia con quello che riesce a trovare. Quando è in città gioca abitualmente. Siamo tutti contenti per lui, si merita questa vincita». C’è però il problema della riscossione. «Serve il codice fiscale – conferma il tabaccaio - oltre a un documento». Dalla Caritas possono, comunque, aiutarlo avendo le copie dei documenti. Insomma, si stanno attivando tutti. «È stato da noi per diverso tempo fino a giugno – racconta Giovanni Bomprezzi, direttore della Fondazione Caritas di Senigallia – poi durante l’estate non l’abbiamo visto ma è ripassato martedì a salutarci. È un brava persona, siamo contenti per lui e speriamo che ne faccia buon uso per condurre una vita migliore».



(di Sabrina Marinelli, Corriere Adriatico) Giocava gli stessi sette numeri al Superenalotto da tempo, con perseveranza, aspettando che la sua vita un po' randagia potesse virare di colpo verso una condizione meno precaria. Martedì sera, è stato il suo turno fortunato: ha puntato 1,5 euro in una ricevitoria di Senigallia e ha azzeccato quattro numeri più il superstar. Risultato: una vincita da 37.045 euro, una delle otto di pari importo registrate in tutta Italia. Tolte le tasse, gli resterebbero circa 30mila euro, un bel gruzzolo. Ma Gianluigi - un senza fissa dimora di origini pugliese, che molti chiamano Cassano per l'accento barese che lo fa accostare all'ex calciatore della Nazionale - adesso teme la beffa più atroce, per incassare quella somma può rivelarsi un rebus di non facile soluzione. «Per ritirarli serve la tessera sanitaria ma non ce l'ho - raccontava ieri rispondendo al cellulare - ho solo un vecchio codice fiscale che non va bene, serve quello che c'è nella tessera sanitaria». Una somma che forse non cambia la vita per sempre, ma che gli sarebbe di grande aiuto. «Non ho più bisogno di nessuno - aggiunge - questi soldi me li gestirò da solo. Voglio continuare a rimanere invisibile». A portare fortuna, ancora una volta, la tabaccheria di Massimo Severi sotto i Portici Ercolani nel centro storico di Senigallia. «Sono contento siano andati a lui - commenta Severi - noi in centro lo chiamiamo Cassano e lui ci ride su. Ne ha bisogno perché ogni tanto dorme sulle panchine poi alla Caritas, si arrangia con quello che riesce a trovare. Quando è in città gioca abitualmente. Siamo tutti contenti per lui, si merita questa vincita». C'è però il problema della riscossione. «Serve il codice fiscale - conferma il tabaccaio - oltre a un documento». Dalla Caritas possono, comunque, aiutarlo avendo le copie dei documenti. Insomma, si stanno attivando tutti. «È stato da noi per diverso tempo fino a giugno - racconta Giovanni Bomprezzi, direttore della Fondazione Caritas di Senigallia - poi durante l'estate non l'abbiamo visto ma è ripassato martedì a salutarci. È un brava persona, siamo contenti per lui e speriamo che ne faccia buon uso per condurre una vita migliore».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare