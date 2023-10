Cronaca 442

Clima teso al carcere di Caltanissetta: Sappe, Sinappe, Uil e Uspp della Penitenziaria organizzano un sit-in

La manifestazione dopo i diversi incontri sull'ordine e la sicurezza all'interno del penitenziario

Le organizzazioni sindacali, SAPPE-SINAPPE-UIL-USPP della Polizia Penitenziaria hanno indetto una manifestazione pubblica per giorno 9 ottobre 2023. Con diverse note hanno notiziato la il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Direttore Generale del Personale e il Provveditore Regionale della Sicilia, sulle questioni riguardanti l’ordine e la sicurezza del penitenziario nisseno e delle attività svolte dalla Polizia Penitenziaria.

Sono state segnalate le criticità sulla sicurezza del penitenziario nisseno, è stato evidenziato in modo marcato che la situazione organica seppur quasi al completo della pianta organica prevista, non corrisponde realmente alle necessità dell’istituto, pertanto, si è chiesto un incisivo intervento affinché sia rivisitata la pianta organica e incrementato il numero di personale da assegnare alla Casa Circondariale di Caltanissetta, uno dei motivi che mettono in serio pericolo l’ordine e la sicurezza dell’Istituto penitenziario ma, anche, quello dell’intera collettività nissena.

Sulla trattazione degli argomenti riguardanti la sfera della sicurezza, è stato necessario evidenzia la situazione all’interno dell’istituto penitenziario, la pericolosità in cui vive il personale di Polizia Penitenziaria, l’arroganza dei detenuti, la presenza massiccia di sostanze stupefacenti all’interno dei reparti, così come affermato dalla Direzione in presenza di S.E. il Prefetto in data 19 settembre, ed anche dei telefoni cellulare e, cosà più grave e preoccupante, l’impotenza del personale di poter contrastare questi fenomeni d’intolleranza e violenza.

Pur essendo intervenuto il Provveditore Regionale, rivolgendo al Direttore della CC di Caltanissetta, di mettere in campo interventi incisivi sull’atteggiamento e sui comportamenti tenuti da parte del Comandante di Reparto nei confronti del personale, non ha sortito l’effetto positivo, essendosi acuite le azioni contro il personale di Polizia Penitenziaria.



