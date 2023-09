Cronaca 987

Clienti fuggono dopo aver consumato una cena da 130 euro: la reazione del ristoratore è epica

Tre commensali dell’Antica Macelleria Pucci hanno mangiato porchetta, maltagliati e altre pietanze di carne, accompagnandole con buon vino

Redazione

La vicenda a Terni. Un gruppo di tre persone ha consumato una cena da 130 euro ma, al momento di pagare, tutti si sono dileguati nel nulla, senza pagare il conto. I titolari del locale hanno immortalato la fuga e condiviso un post sui social, dando una risposta davvero particolare. Non solo “scontrini pazzi” durante questa estate, ma anche commensali che consumano pasti ma non pagano il conto. L’ultimo episodio arriva da Terni, in Umbria. Tre commensali dell’Antica Macelleria Pucci hanno mangiato porchetta, maltagliati e altre pietanze di carne, accompagnandole con buon vino, per un totale di 130 euro. Quando è arrivato il momento di pagare, si sono alzati come se niente fosse.

Forse i tre pensavano di non essere notati, e invece sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza. I titolari del locale hanno condiviso un post sui social per raccontare l’accaduto, con tanto di immagini, coprendo però i volti con delle emoji, al fine di tutelare la privacy dei tre clienti. “Doveva capitare prima o poi, e infatti è capitato in una fresca sera di fine estate, quando tre turisti italiani scrocconi si sono allontanati alla chetichella, approfittando della confusione, senza pagare il conto. ”Quelli del tavolo 17” ci hanno tirato un bel pacco da 130 euro e lasciato un selfie delle loro gesta”, si legge nel post.

“Confidiamo tuttavia in una recensione riparatrice a cinque stelle tipo “si mangia molto bene e non si spende niente” o anche “rapporto qualità/prezzo eccellente”, scrivono con ironia sulla pagina Facebook del locale. Le parole accompagnano tre foto: quella dei commensali seduti al tavolo, i commensali e una foto che mostra i clienti che vanno verso l’uscita.



