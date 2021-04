Click day per conferire incarichi di operatore socio sanitario: in tilt il sito internet dell'Asp di Caltanissetta

Click day per conferire incarichi di operatore socio sanitario: in tilt il sito internet dell'Asp di Caltanissetta

A denunciarlo sono i sindacati i quali hanno chiesto un immediato intervento per ripristinare il sistema

Redazione

20 Aprile 2021 16:44

"Stamane ,il sito internet dell’Asp di Caltanissetta predisposto per la procedura di click day relativa al conferimento degli incarichi a tempo determinato di operatore socio sanitario risulta irraggiungibile". E' quanto affermano in una nota la segretaria generale della Fp Cgil Rosanna Moncada ed il segretario generale Uil Fpl Centorbi. "Non possiamo esimerci - si legge in una nota - dal richiedere un immediato intervento che rispristini al più presto l’accesso a tutti coloro che sono interessati alla procedura di selezione e che nel contempo non discrimini chi non è riuscito ad accedere.

Siamo costretti ad intervenire nuovamente sulla questione considerato che già abbiamo chiesto e ottenuto la rettifica delle delibere con le quali erano stati indetti gli avvisi urgenti per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o sostituzione di Collaboratore Prof.le Sanitario ( Delibera n. 791) ed Operatore Socio Sanitario ( Delibera n. 792). I Bandi, allegati alle predette deliberazioni, prevedevano una clausola– tra le altre – che precludeva la partecipazione agli infermieri ed agli operatori socio sanitari i quali già prestano il loro servizio presso l’Azienda a tempo determinato: “di non intrattenere, al momento delle presentazione della domanda , alcun rapporto di lavoro per la medesima professionalità con l’ASP di Caltanissetta” .

La richiesta di rettifica era intesa a eliminare la grave discriminazione che si sarebbe determinata nei confronti dei collaboratori professionali sanitari ed organizzazioni sindacli che sono già stati reclutati esclusivamente per l’emergenza Covid e il cui rapporto lavorativo cesserà nel momento in cui finirà lo stato di emergenza. Siamo sempre dalla parte dei lavoratori , dei cittadini e di procedure che garantiscano con la massima trasparenza l’ opportunità per tutti di partecipare senza preclusione alcuna".



