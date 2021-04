Click day dell'Asp di Caltanissetta in tilt, Di Cristina (Pd): "Si chieda scusa ai partecipanti"

Click day dell'Asp di Caltanissetta in tilt, Di Cristina (Pd): "Si chieda scusa ai partecipanti"

Intanto il manager dell'Asp comunica che la procedura è da rifare e che la piattaforma è gestita da una società esterna

Redazione

20 Aprile 2021 21:52

"Un'altra giornata triste per la gestione dell'Asp nella nostra Provincia che sembra più essere spinta da continue improvvisazioni che da una gestione coerente.In un momento così drammatico ci aspettiamo dai vertici della Asp almeno che chiedano scusa ai tanti partecipanti a questa procedura". E' quanto afferma il segretario provinciale del Pd di Caltanissetta, Peppe Di Cristina a proposito del fallito click day lanciato dall'Asp per il conferimento di incarichi a tempo determinato e il cui sistema è andato in tilt.



