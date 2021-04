Attualita 1109

Click day dell'Asp di Caltanissetta in tilt, Caltagirone: procedura da rifare e domande da ripresentare

Intanto il manager dell'Asp comunica che le domande dovranno essere nuovamente presentate ai sensi di un nuovo avviso

Redazione

20 Aprile 2021 22:02

Il Direttore Generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, in merito ai problemi legati al click day per il conferimento di incarichi a tempo determinato, comunica che la piattaforma è gestita da una società esterna e che in ogni caso le istanze pervenute oggi non saranno tenute in considerazione e pertanto dovranno nuovamente essere ripresentate ai sensi del nuovo avviso che verrà pubblicato non appena la ditta, che gestisce la piattaforma, avrà risolto il problema tecnico che ha causato il disservizio e per il quale l'Azienda ha già notificato alla stessa formale contestazione.



Il Direttore Generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, in merito ai problemi legati al click day per il conferimento di incarichi a tempo determinato, comunica che la piattaforma è gestita da una società esterna e che in ogni caso le istanze pervenute oggi non saranno tenute in considerazione e pertanto dovranno nuovamente essere ripresentate ai sensi del nuovo avviso che verrà pubblicato non appena la ditta, che gestisce la piattaforma, avrà risolto il problema tecnico che ha causato il disservizio e per il quale l'Azienda ha già notificato alla stessa formale contestazione.

Ti potrebbero interessare