Attualita 578

Classifica sindaci de Il Sole 24 ore: Roberto Gambino è all'81° posto

Ultimo in classifica Leoluca Orlando. Cateno De Luca invece si attesta alla 22/ma posizione

Redazione

05 Luglio 2021 15:22

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando al 102/mo posto e quello di Catania Salvo Pogliese, fanalino di coda, sono i primi cittadini delle più grandi città siciliane a registrare il peggior risultato del 'Governance Poll', la classifica di gradimento dei sindaci delle città capoluogo che Il Sole 24Ore pubblica oggi. Invece il sindaco di Messina, Catena De Luca si attesta al 22esimo posto per gradimento in condivisione con altri primi cittadini. Orlando che era stato eletto nel 2017 con il 46,3% e ora è sceso al 39%, una perdita secca di oltre 7%, mentre Pogliese, ultimo, scende al 30% di gradimento.

Tra gli altri sindaci siciliani figurano, nella parte alta della classifica al 36/mo posto quello di Trapani, Giacomo Tranchida (eletto nel 2018), e quello di Agrigento Francesco Miccichè (eletto nel 2020). A metà il sindaco di Enna Maurizio Di Pietro (eletto nel 2020) al 45/mo posto, mentre il primo cittadino di Ragusa, Giuseppe Cassì (eletto 2018), è al 70/mo posto in classifica per gradimento. In 81/ma posizione il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino (eletto 2019), e quello di Siracusa, Francesco Italia (eletto 2018). (ANSA).



